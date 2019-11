DT Solskjaer, tranquilo sobre continuidad en Manchester United pese a que Pochettino está disponible

22 nov (Reuters) - El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dijo el viernes que cualquier DT querría ocupar su puesto, pero remarcó que no siente ninguna presión adicional después de que Mauricio Pochettino quedara disponible tras ser despedido por Tottenham Hotspur.

El argentino Pochettino, quien fue separado de su cargo el martes y reemplazado por José Mourinho, fue vinculado con los "Diablos Rojos" tras la salida del portugués de Old Trafford la temporada pasada.

Solskjaer, quien asumió el cargo como interino, fue ratificado en marzo tras una buena racha del equipo. Pero el United no ha podido replicar esas actuaciones esta temporada y aparece en el séptimo lugar de la Liga Premier con 16 puntos en 12 partidos.

Pese a todo, el exdelantero se mostró confiado en que seguirá en el cargo y dijo que no le presta atención a los rumores.

"No me molesta en absoluto. Tengo el mejor trabajo del mundo", dijo Solskjaer en una rueda de prensa antes del partido del domingo ante Sheffield United. "Si estás ocupando un cargo, o si estás sin trabajo y eres DT, quieres este puesto. No importa lo que pase, tengo que concentrarme en mi trabajo y hacerlo lo mejor que puedo".

"Yo hablo todo el tiempo con (el vicepresidente ejecutivo del club) Ed Woodward y los propietarios sobre cómo vamos a hacer para que las cosas mejores. Eso no cambia por el hecho de que otros clubes cambien a sus entrenadores".

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)