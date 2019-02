EEUU dice que alto mando militar negocia con la oposición la salida de Maduro

El alto mando militar ha mostrado su apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro después del avasallante rechazo que ha tenido en la comunidad internacional la asunción a su segundo mandato. Sin embargo, Estados Unidos aseguró en las últimas horas, que el sector castrense "está negociando con la oposición" la salida del mandatario bolivariano.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, hizo la afirmación en una entrevista con la cadena Fox News, donde aseveró que los altos mandos militares y "las principales figuras que apoyan a Maduro están en constantes conversaciones con la oposición".

Bolton también se refirió, vía Twitter, al pedido que hizo Maduro a la ONU para comprar medicinas para Venezuela: "Es interesante ver a Maduro recurrir a Naciones Unidos y a los gobiernos acusados de oprimir a las personas y utilizar prácticas corruptas para su propio beneficio".

Interesting to see Maduro turning to the United Nations and governments notoriously accused of oppressing people and using corrupt practices for their own gain. Last time I checked, North Korea was not a beacon of democracy, and neither were China, Cuba, Iran, Russia, or Syria.