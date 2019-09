El actor Kevin Hart casi pierde la vida en un accidente

No se conoce en detalle sobre la gravedad de las lesiones del actor y comediante Kevin Hart, lo único que se supo es que el protagonista de “Jumanji: Welcome to the Jungle” salió caminando del auto que quedó destruido tras haberse estrellado contra una valla y haber caído por un barranco de Malibu Hills en la mañana del domingo 1 de septiembre.

Aunque el vehículo involucrado en el accidente pertenecía a Hart, el portal de entretenimiento confirmó que era Jared Black, amigo de Hart, quien iba conduciendo el Plymouth Barracuda, uno de los autos de colección del comediante estadounidense. Black y su prometida, Rebecca Broxterman, quedaron dentro del vehículo y tuvieron que ser rescatados para luego ser transportados a un hospital.

El día anterior, Hart había compartido un video en las redes sociales en el que se podía apreciar a punto de salir a conducir el vehículo involucrado en el accidente, el cual quedó totalmente destruido.

Figuras de Hollywood no tardaron en expresar su preocupación y palabras de aliento para el actor, entre ellos su compañero de varias películas y amigo, Dwayne “The Rock” Johnson, quien le pidió que por favor dejara de jugar con sus emociones. “Nos queda mucho por reír juntos”, escribió Johnson en Instagram.