El adiós entre lágrimas del escritor Albert Espinosa

Una vez más el magnífico escritor Albert Espinosa ha emocionado al público de 'El hormiguero'. El escritor, que presenta un nuevo libro ('Lo mejor de ir es volver'), eligió el programa de su buen amigo Pablo Motos para conceder su "última entrevista" en televisión.

Comenzó diciendo: "Soy un chico que sufrió desde los 14 hasta los 24 años tres cánceres, pero no perdió una pierna, gané un muñón; no perdí un pulmón, aprendí que con la mitad de lo que tienes puedes vivir y como el hígado me lo quitaron en forma de estrella pues siempre digo que llevo un 'sheriff' dentro de mí"

A pesar de las dificultades, el escritor se considera afortunado "escribir libros que se han vendido a 52 idiomas y siete millones de ejemplares. Pero lo más bonito ha sido descubrir cosas preciosas que me ha regalado la gente. Confié en los desconocidos, aunque mi madre me dijo que no lo hiciera. Hubo una desconocida de 96 años, una mujer maravillosa, que me regaló una frase que decía: 'Nunca tires la toalla y para eso nunca has de tener toalla. Y a partir de aquel día nunca tuve toalla. Todo en la vida es posible si crees en los sueños. El creer y el crear están a tan solo una letra de distancia. Así que yo invito a la gente que crea en sus sueños", indicó emocionado.

"En estos últimos cuatro años que me quedan, quiero hacer tres libros, quiero hacer una película, una serie... Lo tengo todo firmado. Pero sí me retiro de una cosa, que es de hacer entrevistas. Es algo que he disfrutado toda mi vida, me lo he pasado muy bien y 'El Hormiguero' ha sido como mi casa", ha comunicado totalmente emocionado.

"Ama tu caos, ama tu diferencia y ama lo que te ha tocado en la vida" (Albert Espinosa)