El Alto: dan de alta a la primera paciente recuperada de coronavirus

Este martes en la ciudad de El Alto una de las pacientes diagnosticada con coronavirus fue dada de alta del Hospital del Norte según confirmó el director de Salud de la Alcaldía de El Alto, José Luis Ríos.

Con pancartas, estribillos, aplausos y palabras de aliento galenos y enfermeras despidieron a la mujer que permaneció 20 días en el nosocomio.

Por su parte la mujer al momento de abandonar el nosocomio aseveró sentirse feliz y agradecida.

"Estoy feliz de volver a mi casa, hay que seguir adelante. No veo a mi familia hace más de 20 días (…) no fui una paciente en estado crítico, pero sí me dio neumonía", aseguró segundos antes de subirse a la ambulancia que la llevaría hasta su hogar.