El Alto se declara en emergencia e inicia vigilia en defensa de Morales

La ciudad de El Alto se declaró el domingo en estado de emergencia e inició una vigilia, en la ciudad de La Paz, en defensa del presidente Evo Morales y del proceso de cambio que instauró en 2006, ante el pedido de su renuncia al cargo por el líder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, quien le dio 48 horas de plazo para hacerlo, este se vence este lunes a las 19:00 horas.



"La ciudad de El Alto se encuentra en estado de emergencia y en vigilia, no vamos a permitir la arremetida de la derecha. Nosotros respaldamos el proceso de cambio y al presidente Evo Morales, eso que quede claro", dijo a los periodistas el presidente regional del Movimiento Al Socialismo (MAS) de esa ciudad, Daniel Ramos.



Ramos lamentó que el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, intenten "enfrentar" a los bolivianos en busca de "muertos" con la finalidad de culpar al Gobierno de Morales.



En esa línea, exhortó a los bolivianos a mantener la paz, serenidad y esperar el informe de la auditoria que empezó la Organización de Estados Americanos (OEA) la semana pasada la que estará lista en al menos 14 días, y aseguró el informe "dirá la última palabra".



"Pedir al señor Camacho, no nos enfrente entre bolivianos, y a Carlos Mesa decirle que usted ha masacrado a pueblo alteño en 2003 y ahora quiere hacer lo mismo, la ciudad de El Alto es un león dormido, cuidado se levante", advirtió.



Asimismo, refutó la demanda de Camacho de exigirle a Morales su renuncia en un plazo de 48 horas, cuando él fue elegido por la población de los nueve departamentos del país, mientras que el cívico por una "logia" de Santa Cruz.



Además, le recordó a Camacho que solicitar "permisos para circular" para ir al mercado, al médico y a cargar gasolina es vivir en "dictadura".



En horas de la mañana, al finalizar la entrevista que el mandatario concedió a una radio, ubicada en la zona de Villa Adela de la ciudad de El Alto, un grupo de personas se apostó en las afueras de esa emisora y le expresaron su apoyo y respaldo incondicional.



"Que los señores que quieren generar violencia que recapaciten porque el país vive en democracia. No queremos volver al año 2003, y ahora ese Camacho nos quiere volver hacer vivir", fueron algunas voces de vecinos del lugar.



También ratificaron que Camacho no tiene "pisada" a la ciudad de El Alto, además le exigieron dejar gobernar a Morales, quien salió victorioso en una primera vuelta en las elecciones de octubre.