El Dr. Leung, un experto en SARS que también gestionó la respuesta de Hong Kong ante el brote de gripe porcina de 2009, ha hablado con The Guardian de camino a un foro de investigación global convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en respuesta a la crisis del coronavirus.

Su prioridad en la reunión de la OMS será pedir una evaluación urgente de cuáles de las medidas de contención puestas en marcha en China han funcionado realmente y, de ser necesario, imponerlas en otros países afectados.

El profesor Gabriel Leung, presidente de medicina de salud pública en la ciudad de Hong Kong, también dijo que incluso si la tasa de mortalidad alcanza solo el uno por ciento, la propagación potencial significa que aún podría matar a miles de personas.

Con la población mundial actualmente en más de 7 mil millones (7,577,130,400), eso significa que más de 4 mil millones (4,546,278,240) podrían infectarse si el Profesor Leung está en lo correcto. Esto se basa en la tasa de transmisión del virus por parte de las personas infectadas, la cual los expertos estiman que data de 2,5 personas por enfermo,

Y si el uno por ciento de esas personas muere, eso significa que habrá más de 45 millones de muertes.

Sus comentarios tienen lugar después de que el director de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijera que las tasas de infección fuera de China podrían "acelerarse" y ser "la punta del iceberg".

As I told media yesterday, #2019nCoV spread outside #China appears to be slow now, but could accelerate. Containment remains our objective, but all countries must use the window of opportunity created by the containment strategy to prepare for the virus’s possible arrival.