A sus 11 años ya conocía de drogas, participaba en peleas con armas blancas entre pandillas y su vida parecía que no tendría un futuro precisamente prometedor, pues no contaba con horarios ni responsabilidades que guiaran su día a día.

Todo cambió y ahora Israel Duran Ayala a sus 14 años, es una de las promesas de la Academia Blooming y el próximo 12 de abril, viajará para Estados Unidos para representar Bolivia junto con la sub-16 del club en el Dallas Cup.

Sus amigos llaman Dembelé boliviano.

Su entrenador Marcelino Amelunge, lo describe como una persona extrovertida con gran capacidad para hacer amigos. “queremos aprovechar sus condiciones: Su tamaño y su edad”, dijo el técnico.

El joven que fue criado en un entorno de pobreza de un barrio cruceño juega de delantero, lateral derecho y volante de contención.

“Para mí sólo era comer, vivir y andar por ahí”, dijo tímidamente el atleta deportivo, quien ahora alegremente habla de lo feliz que se siente de formar parte del club cruceño.

Su sueño se empezó a cumplir cuando acompañó a un amigo que realizaría las pruebas para entrar a las divisiones menores del club.

“Me acuerdo que me sentí allí con mis zapatillas, y tenía miedo. Me acuerdo que me llevaron a la cancha del fondo para hacerme la prueba y fue cuando le pedí a Dios en mi mente que me acepten y el profe me aceptó”, contó el joven que ahora es ejemplo. “Ahí empezó todo”, agregó.

Su familia oriunda del Beni, llegó a Santa Cruz cuando Israel sólo tenía cinco años, en busca de un mejor futuro y más oportunidades, y se mudaron en la Virgen de Luján, donde viven en una casa muy humilde.

Su padre entre lágrimas agradeció a Dios que su hijo haya podido lograr su sueño. Su madre lamenta que no tienen el dinero para poder ir a verlo jugar, ya que no cuentan con el dinero de los pasajes para moverse por la ciudad. Sus padres no pueden trabajar producto de un accidente que sufrieron.

Además de estudiar y jugar fútbol, Israel vende gelatina en su barrio para ayudar a su familia.