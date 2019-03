El niño asturiano que quiere ser único en su pueblo

Asturias Asturias

Tiene solo 13 años y es el único niño de Yernes y Tameza, en Asturias, pero no le preocupa. Adrián es feliz solo, y así lo ha manifestado en el programa 'La Sexta Columna', aunque lo que más ha llamado la atención es el motivo que da para no querer más compañía de su edad.

Era uno de los protagonistas del programa 'Viejennials: la nueva tribu', donde se centraban en el municipio asturiano de menor natalidad. Al ser preguntado por si le gustaría ver por la zona algún niño más, él responde con contundencia que no. ¿La razón? "No quiero que nadie me toque los cojones".

Fan absoluto de Adrián Beovides pic.twitter.com/nx4hI4Qrty — ᎻᎾᎳᏆ 🇮🇹🇮🇸🇨🇭🇧🇻 (@Hobiliswi) 16 de marzo de 2019

La respuesta ha sido celebrada en las redes sociales, convirtiendo a Adrián en toda una estrella de Twitter, donde diferentes personas han compartido y comentado la escena.

Además, el joven ha explicado cuál es su rutina diaria cuando vuelve del instituto: "Como, cojo el tractor y vamos a tirar el cuchu (estiércol) de mi padre. Luego voy con el perro a las vacas. No juego a nada".

