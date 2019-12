Argentina Argentina

El nuevo presidente del club San Lorenzo, Marcelo Tinelli, asumió su cargo el día miércoles tras ganar en unas elecciones récord con más del 80% de los votos de los socios del club.

"Hoy somos el ejemplo en todo el mundo: se habla de San Lorenzo y de la gesta de sus hinchas. Si pudimos hacer eso, ¿cómo no vamos a poder hacer un estadio en Avenida La Plata? Nada nos va a detener, es el principal objetivo", dijo haciendo referencia a su principal objetivo.

También dijo que no se hace a la idea de que le llamen presidente: “Me cuesta mucho la palabra presidente, pero es el cargo para el que me eligió el socio. El otro día me gritaron presidente presidente y me cuesta, pero me da un orgullo impresionante".

Además, expresó que su elecciòn es un sueño cumplido, no solo de él sino de toda su familia: "Estoy cumpliendo un sueño, el mío personal, el de mi viejo, el de mi abuelo y el de mi familia".