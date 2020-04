El Primer Ministro británico es ingresado a terapia intensiva tras empeorar su salud

El primer ministro británico, Boris Johnson, ingresó este lunes en cuidados intensivos después que su salud empeorara tras contagiarse de coronavirus, según confirmó un portavoz de Downing Street.

El traslado a la UCI se produce tras un empeoramiento de sus síntomas de coronavirus, que le fue detectado hace 10 días y que provocó su ingreso hospitalario la noche del domingo.

"Durante esta tarde [del lunes], la condición del primer ministro ha empeorado y, siguiendo el consejo de su equipo médico, ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital", ha informado un portavoz del gobierno.

Aunque según la prensa británica Boris Johnson sigue consciente, sus labores al frente del gobierno correrán a cargo del Ministro de Exteriores y primer secretario de Estado Dominic Raab, que lo sustituirá "donde sea necesario", a petición del propio Johnson, según ha adelantado el portavoz.

El primer ministro británico (de 55 años) fue diagnosticado con coronavirus hace 10 días, tras presentar síntomas como fiebre alta y tos seca.

Desde entonces, el mandatario británico guardó cuarentena domiciliaria a la espera de que, como en la mayoría de los casos de pacientes de Covid-19, remitieran los síntomas. Sin embargo, la noche del domingo tuvo que ser finalmente ingresado en un hospital de Londres "para hacerle unos tests rutinarios", ya que los síntomas persistían. Ante la agravación de su condición, el primer ministro ha sido trasladado a la UCI, aunque seguiría consciente y sin intubar.

Al promediar las 09:00 de la mañana, el premier manifestó desde su cuenta de Twitter: “Estoy de buen ánimo y manteniendo el contacto con mi equipo, mientras trabajamos para combatir al virus y mantener a salvo a todos”, dijo. Además, agradeció al personal sanitario por la atención “en este tiempo difícil”, y pidió a toda la población que se queden en sus hogares.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.