El supuesto dueño de un Lamborghini no sabe ni conducir

Desde Chimoré, Cochabamba, Leonardo Loza, dirigente de las Seis Federaciones de Coca del trópico de Cochabamba, relató cómo recibió la noticia de ser el supuesto dueño de un Lamborghini "Huracán", un poderoso y lujoso auto deportivo importado exclusivamente para él, con destino Chapare. El video de la llegada del este vehículo inundó las redes sociales y también generó una ola de memes, horas después la Aduana Nacional aclaró que fue un consorcio empresarial quién realizó la importación del motorizado.

Ahora el aludido cuenta con humor cómo fue la reacción de las personas de su entorno. Mis compañeros del trópico me decían: “Yo quiero ser chófer de tu auto”, obviamente se burlaban porque jamás creyeron semejante mentira, afirmó el indicado de ser el propietario del lujoso vehículo. Recibí llamadas desde las 5 de la mañana de mis conocidos, sorprendidos de que era el dueño de un vehículo de más de 200 mil dólares, hasta me ofrecieron licencias de conducir, no C sino categoría Z, te doy me decían", contó Loza, quién aclaró que no sabe conducir.

Durante la entrevista, también desmintió que el presidente lo haya contactado por teléfono para preguntarle si se había comprado el auto de lujo. Asimismo, explicó que actualmente se moviliza en vehículos que pertenecen a la Federación del Trópico, en realidad lo transportan, aclaró.