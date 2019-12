Elección de ternas en medio de protestas en puertas de la ALD

Tras dos días maratónicos asambleístas lograron elegir a las cuatro ternas de vocales electorales, entre ellos hay representantes mujeres e indígenas. En medio de protestas, insultos y amagues de enfrentamientos se realizó la sesión.

Mientras se elegían a las ternas para los vocales electorales, en puertas de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) dos bandos se insultaron, incluso se lanzaron huevos, la policía evito que lleguen a los golpes, haciendo uso de gas pimienta.

La ALD de Cochabamba definió las cuatro ternas de postulantes a vocales para el Tribunal Electoral Departamental (TED), que fue remitida a la Cámara de Diputados, se cotejo la documentación, se realizó la revisión, los asambleístas elaboraron un informe que dio a conocer de algunas irregularidades en la calificación de los requisitos, además de las observaciones de postulantes con afiliación política.

“Se aprobó cuatro ternas, con los mejores puntajes, esto no hubiera sido posible si no hubiese estado acá la juventud cochabambina. Se habría querido enviar seis mujeres, seis varones, no se ha logrado, no hay un criterio de equidad de género”, indicó la asambleísta, Lizeth Beramendi.