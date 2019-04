Empresarios cochabambinos rechazan más incrementos salariales

Cochabamba Cochabamba

Los empresarios privados manifestaron su rechazo unánime al incremento salarial, aseguran que la medida lanzada cada año por el gobierno que no solo afecta al sector empresarial, sino que tiene efectos multiplicadores altamente peligrosos para la economía nacional, indicó el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, en conferencia de prensa.

“Las condiciones no son las mismas de hace 5 años, no podemos seguir en la misma lógica. La realidad es muy diferente a la del resto del país y no podemos hacer incrementos salariales, el segundo aguinaldo ya nos hizo daño y un incremento nos hará mucho más daño. Es preciso reflexionar, que el sector obrero asuma un compromiso patriótico para salvaguardar las fuentes de empleo y que nos comprometamos entre todos a generar más empleos”, enfatizó Bellott.

Por último llamaron a la reflexión al Gobierno, la COB (Central Obrera Boliviana) para hallar un punto de convergencia, salvaguardar el empleo y la estabilidad económica del país. Varios representantes de los sectores afiliados a la FEPC manifestaron su postura en la misma línea.

“Para el sector manufacturero industrial es un impacto muy fuerte y se traduce en altos costos de producción. Lo que más preocupa es que (el incremento) va en desmedro del sector productivo. Exigimos políticas de Estado que garanticen la estabilidad industrial para evitar el cierre de empresas” indicó Tania Claros, presidenta Cámara de Industria de Cochabamba.