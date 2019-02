En una localidad francesa se prohíbe ladrar a los perros

Un alcalde de la localidad francesa de Feuquières, Jean-Pierre Estienne, está en el ojo de la tormenta por aprobar una iniciativa que sanciona el ladrido continuo de perros, aunque parezca increíble.

Según la medida, corrió el 11 de febrero de este año y rige para los dueños de los canes que ladren sin control se les impondrá una multa de 68 euros si sus vecinos se quejan del ruido.

"El objetivo no es prohibir los perros y no vamos a multar a la gente por el menor indicio del ladrido", precisó Estienne. De acuerdo con sus afirmaciones, "la localidad no tiene nada contra los perros", pero los dueños de estas mascotas tienen que recordar que "cuando decides tener (perros), los tienes que educar".