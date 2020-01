Encuentran barco fantasma desaparecido en 1925

EE.UU. EE.UU.

Este blog nació con el fin de repasar muchas de las leyendas urbanas que en la actualidad pasan a medios de información general. En este caso vamos a centrarnos en el Triángulo de las Bermudas y en en una noticia reciente sobre la zona.

Medios de fuera se han hecho eco recientemente de la noticia de la reaparición del mítico barco SS Cotapaxi, una de las decenas de naves que habrían desaparecido a lo largo de la historia en ese vasto punto del mapa. El misterio aquí se hace gigante si tenemos en cuenta que el barco desapareció en 1925, hace nada más y nada menos que 90 años. ¿Qué habrá estado haciendo un barco de decenas de metros de eslora a la deriva?¿Cómo es que nadie lo ha visto hasta hoy?

La nota reza así: "El 18 de mayo del presente año en La Habana, Cuba, el servicio de guardacostas interceptó un navío que se dirigía hacia territorio nacional pero que no contaba con tripulación". Una leyenda se suma a otra historia, en este caso, la de los barcos fantasmas, como ya hemos visto en Archivos desclasificados, la mezcla parece sumar si se le añade misterio o veracidad, al gusto del creador.

Con poco esfuerzo descubrimos que el reciente descubrimiento publicado ahora fue también reciente en junio, julio y agosto, cuando diversos blogs y páginas se hicieron eco de la noticia. Noticia replicada milimétricamente y que varias webs publicaron de manera sistemática sin preguntarse cómo es posible tan extraño hallazgo.

Recapitulemos. La desaparición del Cotopaxi era uno de los clásicos entre los mitos de este tipo, junto con el Vuelo 19 o el Mary Celeste. Su aparición hubiera sido un verdadero acontecimiento a nivel mundial pero, ¿por qué no ha sido noticia de alcance global? Sólo hay que fijarse. En todos los sitios replican el mismo texto. Hasta ahí todo normal en el mundo global.

Pero hay una cosa que canta demasiado y no son las sirenas de la isla de Helios de la Odisea. Todos los portales repiten un único vídeo de Youtube y en todo Google sólo aparecen dos fotos de ello. Además, la única fuente que utilizan es la de un tal Rodolfo Salvador Cruz que se arroga la voz de experto. Pero la evidencia delatora es más sencilla, Cuba, o cualquier país del mundo, se habría recreado si hubieran descubierto un hallazgo así.

Más allá de todas estas explicaciones encontramos sin dificultad que el origen del bulo procede de la página World News Daily Report, que dice, no hacerse responsable de sus artículos satíricos. Ni de que nadie se los crea, se supone. Pese a que la aparición del SS Cotopaxi se ha demostrado falsa, y que quizá no llegue a la categoría siquiera de leyenda urbana, no está de más recordar la bonita historia que cuentan de este navío.

El barco desapareció en noviembre de 1925 cuando se dirigía desde Carolina del Sur hacia La Habana. El 1 de diciembre, cuando atravesaba, supuestamente, la zona del Triángulo de las Bermudas, lanzó una llamada de socorro anunciando que se estaba hundiendo sin posibilidad de salvación. Nunca se encontraron sus restos ni los del pasaje, y 30 días después se le puso en la categoría de desaparecido. Sus 77 metros de eslora se perdieron para siempre en las aguas del océano.

La historia de su desaparición se convirtió desde entonces en una de las más recurrentes entre los interesados en el mítico Triángulo. Más todavía cuando en una versión especial de "Encuentros en la Tercera Fase" se especula con el hallazgo del barco fantasma encallado en el desierto del Gobi. Sin embargo ese descubrimiento es tan verídico como el acaecido en las costas de Cuba.