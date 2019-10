Encuentran reloj de 250.000 dólares dentro de sofá usado

Canadá Canadá

En una tienda de muebles usados a la venta una mujer canadiense, compró hace cuatro años un sofá por 25 dólares, y no hace mucho encontró debajo de sus almohadones un reloj de pulsera Rolex modelo Daytona 6241 Paul Newman, uno de los más exclusivos y caros de la historia.

Dia lalu memasukkan tangannya ke sela-sela sofa, dan menemukan jam. Arloji itu ternyata, Rolex Daytona 6241 "Paul Newman" vintage. https://t.co/p9TfInK9Sj — Kompas.com (@kompascom) October 1, 2019

Antes de analizar la procedencia de la joya, la mujer preguntó a su padre de 92 años si era suyo. "Por supuesto que no es mío, sabes que no me puedo permitir un Rolex", contestó el hombre, informa Business Insider.

Más tarde sería identificado como un Rolex Daytona 6241 Paul Newman. Ese modelo se convirtió en el reloj de pulsera más caro de la historia en 2017, cuando uno fue vendido en una subasta en más de 17 millones de dólares.

La autenticidad de este santo grial de la marca Rolex fue confirmada por Paul Altieri, un famoso coleccionista de relojes y fundador de la firma californiana Bob's Watches. Dado que la mujer no se atrevió a enviar su tesoro por correo, un asesor del experto fue a su domicilio y allí verificó que se trataba de un Daytona Paul Newman original, valuado en 250.000 dólares.

Rolex fabricó este modelo entre 1966 y 1969. Durante ese período salieron 3.000 ejemplares del modelo 6241 y solo muy pocos de ellos estaban equipados con la esfera que más tarde fue apodada Paul Newman.