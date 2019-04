Enfermera confesó que intercambió más de 5 mil bebés "por diversión"

Una enfermera del país sudafricano de Zambia generó un verdadero revuelo tras confesar que intercambió más de cinco mil bebés recién nacidos en el hospital donde trabajaba. Entrevistada por el diario local Zambia Observer, Elizabeth Bwalya Mwewa contó que durante sus doce años en el Hospital Universitario de Lusaka llevó a cabo este delito “por diversión”.

La mujer, apodada como “la peor enfermera del mundo”, sufre de cáncer terminal y dijo que antes de morir quería pedirle "perdón" a los padres por lo que lo había hecho entre los años 1983 y 1995.

“Tengo un cáncer terminal y sé que pronto moriré. Deseo confesar mis pecados ante Dios y ante todas las personas afectadas, especialmente las que dieron a la luz en el hospital durante mi servicio. He encontrado a Dios, ahora he nacido de nuevo. No tengo nada que ocultar. En los 12 años que trabajé en la sala de maternidad de UTH cambié cerca de 5 mil bebés", reveló Mwewa.