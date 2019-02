Enfermó a su hijo sacándole medio litro de sangre por semana

Una enfermera de 36 años fue sentenciada a cuatro años de prisión por la Corte de la ciudad de Herning, por haber extraído medio litro de sangre de su hijo cada semana durante cinco años en Dinamarca.

Según informa The Local, la mujer sacó la sangre del niño cuando este tenía entre 1 y 6 años sin razón aparente, siendo arrestada en 2017 tras una investigación, luego de que el menor de edad necesitara 110 transfusiones durante ese tiempo y los médicos no entendieran por qué tenía poca sangre en su sistema.

Tras consultar el extraño caso de la enfermera y la causa que la llevó a atentar contra la salud y la vida de su hijo, especialistas psiquiátricos determinaron que la mujer sufre del síndrome de Münchhausen por poder, una rara enfermedad que afecta, generalmente, a la madres y que se caracteriza por causar deliberadamente una enfermedad en un niño para atraer la atención sobre sus propios sufrimientos.

"No es una decisión que tomé conscientemente. No sé cuándo comencé a hacer lo que no tenía derecho a hacer. Se dio gradualmente", relató la mujer, citada por el medio. "Tiraba la sangre al inodoro y las jeringas a la basura", agregó. La danesa sostuvo que no apelará la decisión del Tribunal.