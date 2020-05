Entregan 20 respirados para atender la emergencia sanitaria

La presidenta, Jeanine Áñez, entregó 20 respiradores de emergencia al Servicio Departamental de Salud (Sedes) y 350 ítems para reforzar el sistema de salud frente a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Los 20 respiradores forman parte de los 170 que llegaron de España. Estos 170 son los primeros de 500 respiradores adquiridos por el Gobierno para los pacientes Covid-19 en estado crítico.

“Hemos traído respiradores, pero créanme que lo que más esperamos es que no sean utilizados porque tenemos un plan de salud para tratar a todas las personas que sean infectadas, pero ese plan busca que las personas no lleguen a estar graves para que no deban utilizar respiradores”, declaró a los medios Áñez.