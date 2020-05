Presidenta Áñez: “La cuarentena no es un capricho, es una necesidad”

La Presidenta Jeanine Áñez pidió a la población cochabambina cuidar su salud, indicó que romper la cuarentena y no seguir las normas de bioseguridad sólo conducirá a más contagios por el coronavirus (Covid-19).

“La cuarentena no es un capricho; es una necesidad. Recomiendo que no hagan caso a las provocaciones, con la vida no se juega. Si nosotros les pedimos que acaten la cuarentena, es para evitar mayores contagios (…) No estamos en momentos para estar en confrontaciones”, declaró Áñez.