En Yemen la crisis económica, marcada por el aumento de los precios de los alimentos y la caída de los ingresos, ha llevado a las familias a tomar medidas extremas para obtener dinero, lo que según la organización internacional Oxfam, ha incrementado los casos en que las menores son casadas para obtener algo dinero.

"Mi suegra me pega y cuando me escapo para regresar a la casa de mi padre, él también me pega por fugarme. No quiero estar casada. Quiero volver a la escuela", contó Hanan, una niña yemení de 9 años, en un testimonio ofrecido a la organización internacional.