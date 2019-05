Entrenadora de natación 'torturaba' a niños discapacitados

Recientemente surgió un video impactante sobre los polémicos métodos de una entrenadora de natación rusa que han sido comparados con la tortura.

Las técnicas de Elena Rodionova también consideradas por un periódico pro-Kremlin como "ritos de exorcismo".

Los videos muestran cómo obliga a los bebés a meterse en el agua y los arroja en una sesión de gimnasia en la piscina en la ciudad de Krasnodar, Rusia.

El siguiente video puede herir tu sensibilidad:

Los usuarios han criticado las imágenes, diciendo que los niños no pueden respirar y que se arriesga a hacerles daño permanente.

Pero ella responde instando a los padres a ignorar el consejo de los expertos, y aunque parezca increíble tiene colas de padres esperando para inscribir a sus hijos en sus clases.

A pesar de su técnica de 'terror' así opinan algunos padres que inscribieron a sus hijos a estas clases:

"Mi hijo con parálisis cerebral comenzó a caminar...“Si no conoces a Elena, no sabes qué milagros realiza. “Le estaré agradecido por el resto de mi vida."Todos los entrenadores deben trabajar de esta manera, y no solo salpicar agua".