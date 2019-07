Entrevista con Patricia Prada protagonista de la serie nacional "La Entrega"

La nueva serie boliviana "La Entrega" que manifestará el tema sobre la trata y tráfico de personas en Bolivia, se inicio en un junte de amigos que quisieron hacer realidad su sueño, de exponer una producción de primera calidad, con un equipo humano de profesionales altamente capacitados y actores de primer nivel.

Durante toda esta semana iremos conociendo a cada uno de los protagonistas, dándoles a conocer un poco de sus vidas y su apego con la serie.

En esta oportunidad tuvimos el placer de entrevistar a una de las protagonistas principales de la serie, Patricia Prada, quien interpreta a Raquel en "La Entrega".

Patricia, podrías contarnos un poco de ti, de tu vida detrás de cámaras y de tu vida como actriz

Bueno, primeramente gracias por la entrevista. contestando a tu pregunta, aparte de ser actriz también soy psicóloga, ejerzo como psicoterapeuta tanatóloga. Además he estado explorando la escritura y la dirección. En lo más personal, hace dos años me casé y ahora estamos esperando una niña, por tanto estoy muy dedicada a mi familia que crece poco a poco, en compañía de una perrita que adoptamos.

¿Cómo llegaste a la producción de “La Entrega”?

La productora, Claudia Gaensel me contactó para el casting, inicialmente me habló de un papel secundario para el que querían verme, pero después como no encontraban a Raquel se animaron a hacerme una prueba para ese papel y salí seleccionada.

Raquel entonces es tu personaje ¿Qué nos puedes decir de ella?

Si, Raquel es el personaje que interpreto en "La Entrega", es la madre de una niña de 13 años que es víctima de una red de trata y tráfico de personas. En su trayecto en la serie, tocando puertas por donde puede para tratar de encontrarla se encuentra con varios obstáculos, el reto estará en ver formas de hacerles frente o sobrepasarlos. La verdad que es un personaje con el que me he identificado mucho.

¿Que fue lo más difícil en tu interpretación?

Mi personaje en sí, es un reto por lo que implica a nivel emocional, es estar inmersa en un dolor y agonía terribles casi un 90% del tiempo. Si bien trataba de que su historia no me afecte una vez que daban el “corte” cuando trataba de relacionarme con el equipo para salir de eso, para distraerme, al final terminé muy agotada y por eso fue que inmediatamente después escribí una serie web comedia como un acto terapéutico.

¿Cómo es el trato y la relación con tus colegas?

De mucho respeto y colaboración, por eso en el set siempre se generaba un ambiente armonioso que creo que en muchos casos hacía de sostén emocional, al menos personalmente yo lo vivía así.

¿Qué significado tiene La Entrega para vos?

Es una experiencia que me ha dejado mucho aprendizaje y agradecimiento, desde el reto de preparar a mi personaje, entender a Raquel, formar parte de ésta historia que refleja una realidad tan dura y tan necesaria de contar, hasta la interacción con el equipo técnico al cuál le tengo mucho cariño, el compartir escena con tantos actores que admiro y ser dirigida por Gory Patiño, a quien aprecio y respeto mucho.

¿Cuál es tu expectativa respecto a la serie?

Espero esencialmente que pueda abrir los ojos a ésta realidad, la cuál es difícil siquiera imaginar. Que con ésta historia la gente pueda educarse respecto a lo que pasa en estos mundos, donde rige la pobreza y un sistema patriarcal que debe cambiar; que la gente empiece a abrir debate sobre éste tema.

A nivel de la producción espero que la serie sea apreciada en el aspecto técnico y actoral que es de gran nivel.

¿Qué significa para tu carrera el ser parte de esta producción nacional?

Creo que es un salto importante como actriz, compartir pantalla con actores reconocidos del medio nacional, además de trabajar con un equipo técnico tan profesional en todos los aspectos.

¿Crees que este material es de exportación? ¿Porqué?

Creo que la calidad de la producción no tiene nada que envidiar a las producciones latinoamericanas, a nivel actoral, artístico y técnico.

¿Qué consejo le das a todos esos jóvenes que sueñan con estar donde estás ahora vos?

Que tengan claro que el trabajo del actor en Bolivia es un trabajo sacrificado, de constancia, compromiso y disciplina, y como dice mi hermana que también es cineasta: "es muy diferente querer ser famoso a querer ser actor"

Con esta entrevista hemos conocido un poco más de Patricia Prada y de Raquel su personaje en "La Entrega", el primer capítulo inicia este domingo 4 de agosto a las 22:30 por Red Uno de Bolivia. No se la pueden perder!!