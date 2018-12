Envían a Palmasola a dos policías por violar a una mujer dentro de una patrulla

El ultraje sexual registrado la noche del viernes 22 de diciembre contra una mujer de 20 años ha renovado la indignación generalizada que aún no ha cesado por la violación múltiple de una joven que fue drogada por sus “amigos”, ahora son dos funcionarios de la Policía que sometieron a una mujer después de extorsionarla.

La fiscal Hortensia Paniagua, declaró que mientras el policía raso conducía la patrulla policial, el sargento sometió a la víctima a un vejamen sexual porque no tenía dinero para pagarle lo que el acusado le había pedido por no portar su documentación reglamentaria, ya que era de nacionalidad paraguaya y aún no ha regularizado su situación migratoria en el país.

El sargento fue imputado por el delito de violación y el raso por complicidad, respectivamente, tras una audiencia cautelar que se realizó este lunes 24 de diciembre en el Juzgado Noveno de la Ucebol en la que el juez Roberto Arias, instruyó que los acusados sean enviados a la cárcel de Palmasola con detención preventiva.

La joven declaró que sufrió la violación porque no contaba con los Bs 300 para librarse del asunto, pues tendría que "pagar con su cuerpo" por andar sin cédula.