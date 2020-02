Eric Abidal del Barcelona: "No hicimos oferta a Xavi Hernández”

Barcelona, España Barcelona, España

El secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal, manifestó en una entrevista a Sport admite las reuniones con Xavi Hernández de hace un mes, pero niega que el club azulgrana le realizara ninguna propuesta en firme.

"No hubo oferta, si la tiene, que la enseñe porque no la he visto, en la primera reunión que mantuvimos, Xavi escuchó y en la segunda nos tenía que decir su plan", expreso Abidal.

Pese a la negativa de Xavi a asumir las riendas del Barcelona tras este contacto sin oferta, Abidal no se muestra molesto. "Lo que salió en la prensa eran más cosas políticas que deportivas y yo no hago política, solo hablo de fútbol, a mí me interesa hablar de la manera de trabajar de un entrenador y salieron muchas cosas menos de esto que hablábamos".