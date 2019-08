Escarmientan a ladrón con una golpiza

En aparente estado de ebriedad, un hombre intentó robar uno de los domicilios de la avenida 6 de Agosto y República, tenía en su poder un cuchillo. Los vecinos al percatarse de la presencia del antisocial, lo detuvieron y golpearon.

Este hecho se registró por la molestia y falta de atención de la policía que no respondía al llamado realizado, uniformados de la unidad de Bomberos llegaron al lugar para trasladar a un Centro de Salud al presunto antisocial que estaba herido.

“Me querían robar, me querían robar estas personas (…) Yo sólo alce una cubeta que no es de nadie, yo no he robado nada”, declaró el presunto antisocial.