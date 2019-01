Esposa del acusado del asesinato en Brasil suplica para que se entregue a la Policía

Brasil Brasil

La esposa del principal acusado del asesinato de una familia boliviana en la ciudad de Sao Paulo, Virginia Mamani, difundió un video este martes para suplicar a su pareja que se entregue a la Policía Federal del Brasil por el horrendo crimen que presuntamente ejecutó entre el 23 y 25 de diciembre del año pasado.

“Hola Gustavo, espero que veas este (video), por favor entrégate, si tiene al menos un poquito de sentimiento, algo que te haya quedado, por favor entrégate por tus hijos”, dijo.

La mujer, acompañada de uno de sus pequeños hijos y una abogada, agregó que ahora la están involucrando en el proceso y que incluso ya tiene una orden de aprehensión, debido a la fuga del sujeto que es buscado por las autoridades policiales de Brasil y Bolivia. El video fue grabado en el Centro Integral de Migrantes de Sao Paulo

“Me estás haciendo afectar, mira esto, yo estoy siendo (buscada), a mí más me van a meter presa y qué será de mis (tres) hijos, piensa un poquito en el futuro de ellos, por favor, dónde van a quedar, me van a quitar”, remarcó al mostrar un documento donde es declarada como prófuga.