Esposa del primer ministro de Canadá dio positivo a coronavirus

La esposa del primer ministro Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, fue puesta en aislamiento después de dar positivo por coronavirus.

Se siente bien y tiene síntomas leves, y permanecerá aislada durante 14 días, según un comunicado de la oficina del primer ministro. Él no está siendo sometido a exámenes por ahora.

Los funcionarios de salud se comunicarán con quienes han estado en contacto con ella según sea necesario, dijo la oficina.

“El primer ministro goza de buena salud sin síntomas. Como medida de precaución y siguiendo los consejos de los médicos, estará aislado durante un período planificado de 14 días”, dijo la oficina en un comunicado.

“También por consejo de los médicos, no se le realizará la prueba en esta etapa, ya que no tiene síntomas. Por la misma razón, los médicos dicen que no hay riesgo para quienes han estado en contacto con él recientemente“, agregaron.

El primer ministro continuará con sus deberes y planea dirigirse a los canadienses el viernes.