Estreno simultaneo de The Matrix 4 y John Wick 4 enfrenta Keanu Reeves a sí mismo

En nuevos reportes, Warner Bros finalmente ha confirmado la fecha de estreno para The Matrix 4 tras tanto tiempo estar a oscuras, cosa que lo ha hecho junto a la revelación que el filme para Flash protagonizado por Ezra Miller llegará el 1 de julio del 2022.

Pero en cuanto a The Matrix 4, Warner Bros lo ha pautado para el 21 de mayo del 2021, misma fecha en cual estaba pautada el live-action de Akira por Taika Waititi, por lo cual ahora su fecha ha sido retrasada hasta nuevo aviso.

Ahora, la nueva fecha cae exactamente en la misma pautada para John Wick: Chapter 4, cual fue anunciada el pasado agosto para también estrenar el 21 de mayo, por lo que ahora la comunidad ha nombrado el día como ”Keanu Reeves Day”, tras el actor protagonizar ambas películas.

Matrix 4 and John Wick 4 are coming out the same day. Double the Keanu 🌚 pic.twitter.com/2BVrDg8rK0