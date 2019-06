Estudio revela que los hombres maduran a partir de los 43 años

Los hombres inmaduros presentan mayormente una conducta impredecible, son como niños pequeños que nunca van a madurar por las acciones que a menudo realizan, a pesar de su edad. Pueden estar en plena juventud o adultez y sus comportamientos pueden ser similares a los de los niños, como el tema de los juegos o las bromas entre ellos.

Aunque creamos que los hombres nunca van a madurar, un estudio ha revelado que sí lo harán, pero a partir de los 43 años. De acuerdo con una investigación realizada por Nickelodeon UK, con la intención de realizar un estudio de mercado para lanzar un programa infantil, las mujeres maduran a los 32 años, mientras que los hombres lo hacen a los 43 o un poco más. Pero ¿a qué se debe?

Para llegar a esta conclusión, los investigadores encuestaron a un grupo de mujeres. Según los resultados, 8 de cada 10 mujeres creen que los hombres son inmaduros sea la edad que tengan. Por ello, consideran que ellas son las que llevan los pantalones en la relación. Además, el 46% confesó que, en vez de sentirse las novias de sus parejas, se sienten como sus madres.

Otro dato que detalla la investigación es que los comportamientos más comunes de los hombres, entre los 16 y 43 años son tirarse gases, manejar más rápido de lo establecido y jugar videojuegos.

Los investigadores también encontraron que estos mantienen actitudes inmaduras no acorde a su edad como comportamiento inapropiado, la no valoración de los sentimientos de las otras personas, el egoísmo y el no estar emocionalmente disponibles, porque siempre quieren ir de fiesta y no estar en una relación seria.

Después de conocer los resultados de esta investigación piensa bien antes de elegir a tu pareja. Lo mejor es que ambos se conozcan bien antes de iniciar una relación.