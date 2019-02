Estados Unidos Estados Unidos

Eugenio Derbez confesó en una columna publicada por el portal Deadline, que rechazó trabajar con Alfonso Cuarón, cuando éste apenas comenzaba a trabajar en el séptimo arte.

“Tal vez Alfonso ya no recuerda esto pero, él me ofreció un papel protagónico en uno de sus primeros proyectos, una película independiente, de arte”, relató.

El comediante explicó que en ese momento tenía muchos problemas en su vida y era responsable de una hija pequeña, pero, justo en esa situación apareció una oferta mejor.

“El destino me puso al mismo tiempo mi primer contrato con una televisora mexicana. Mi situación no me permitió priorizar lo artístico sobre lo comercial en aquel momento”, explicó. “El honor y el orgullo de ver el ascenso de Alfonso como director y he realizado muchos viajes increíbles con su arte”.

Derbez dedicó unas palabras al productor en las que expresó su respeto y aportación a México con su trabajo en el cine. El productor comenzó explicando lo que significa para el público de nuestro país el poder llegar a ver algún largometraje y trabajar en Hollywood.

“Vemos las películas que salen de esta fábrica de sueños con asombro y respeto. Gastamos nuestros pesos y aumentamos la taquilla internacional de películas de Hollywood de manera significativa. Pero nos sentimos lejanos”, indicó.