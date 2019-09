Evo califica la violencia en Santa Cruz como un acto de racismo

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

En el marco de un acto público, el presidente Evo Morales rechazó el viernes los actos violentos registrados en la ciudad de Santa Cruz, donde grupos de jóvenes atacaron con palos y piedras las casas de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), y dijo que esos hechos evidencian una forma racista de hacer política y conspiran contra la democracia que defienden los movimientos sociales.

"Esto es una conspiración a la democracia y, sobre todo, una conspiración a los actores defensores de la democracia que son los movimientos sociales. No se presten a este juego, eso no dura, eso el pueblo no soporta, con cierto fascismo, racismo, eso da una mala imagen, pero no es el pueblo, son pagados, eso es condenable, rechazamos y no aceptamos esa forma de hacer política", remarcó Morales, en la inauguración del edificio central de Ende Transmisión en Cochabamba.



Morales pidió a la población no ingresar en ese juego violento que impulsan pequeños grupos pagados de la derecha, y que lo único que busca es desestabilizar la democracia construida en los últimos años.



El Mandatario denunció de manera personal, a nivel nacional e internacional, las agresiones violentas de una derecha boliviana que busca desesperadamente evitar el triunfo del pueblo en las elecciones generales de octubre próximo.



Condenó la violencia en Santa Cruz, donde se reportaron ocho heridos y al menos 30 detenidos, y recordó que hacer campaña política es un derecho que todos los partidos tienen.



"Decir a los militantes, a los verdaderos defensores de la democracia, recuperadores de la democracia, que son los movimientos sociales, el movimiento campesino, que todos luchamos por la democracia", remarcó.



En ese sentido, convocó a veedores internacionales, incluso de Estados Unidos, a realizar el seguimiento correspondiente al proceso de elecciones generales en Bolivia, ya que se advierte un intento de convulsionar el país y generar muertos para echar la culpa al Gobierno nacional.



"Ahora es cuando los sectores sociales se preparan para garantizar la democracia y el desarrollo de Bolivia", subrayó.