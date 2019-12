Evo convoca a partidarios del MAS a una reunión para el próximo 29 de diciembre

En una entrevista con un medio de comunicación realizada la pasada jornada y a través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario boliviano Evo Morales convocó a los partidarios del Movimiento Al Socialismo a un acto a realizarse el próximo 29 de diciembre en la frontera entre Argentina y Bolivia con el objetivo de seleccionar a los candidatos por ese partido político que se presentarán en los próximos comicios nacionales.

Morales no precisó el lugar exacto del encuentro sin embargo la prensa local mencionó que podría realizarse en Orán o Salvador Mazza.

“Compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera”, señaló la ex autoridad.