Evo denuncia que se procesa un golpe de Estado por parte de la derecha

Desde la Casa Grande del Pueblo, el presidente Evo Morales, denunció que se procesa un golpe de Estado por la derecha y con el apoyo internacional. "La derecha boliviana no quiere reconocer el triunfo ni el voto indígena, pero garantizaremos la democracia y el gran triunfo en la primer vuelta".

Asimismo, apuntó que no entraran en la confrontación pero que defenderán la democracia. "Entiendo la desesperación de la derecha que no quiere reconocer el voto del campo. Quiero decir a la derecha boliviana que no sean responsables del enfrentamiento entre bolivianos. No siembren odio, No se debe despreciar el voto de los indígenas, eso es volver al racismo".

Además, calificó al paro como una medida que solo perjudica al departamento, haciendo referencia al paro indefinido que se ejecuta desde hoy en Santa cruz, Potosí y Tarija.