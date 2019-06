Evo dice que no tolerará la corrupción en su gobierno

El presidente Evo Morales reiteró que no tolerará la corrupción en su gobierno y lamenta que no todos sean iguales a él, e instó a sus seguidores y parlamentarios a reconocer sus errores ya que son seres humanos y pueden equivocarse.

“Antes nunca Bolivia era primero en algo en suramérica pero alguien me corrigió: Presidente era campeón mundial y subcampeón mundial en corrupción”, declaró el jefe de Estado.

El primer mandatario habló sobre la corrupción en un acto de la inauguración del encuentro departamental de Cochabamba para la presentación de propuestas de actualización de la "Agenda patriótica del bicentenario" que se llevó a cabo este sábado.

“No perdónanos y no se va a perdonar a los corruptos” dijo el presidente que agregó, “Lamentablemente no todos somos iguales, la gente me dice Evo cambia a tus funcionarios, te hacen dejar mal”.