Evo Morales viaja a Cuba desde su refugio en Argentina

Evo Morales, expresidente de Bolivia, viajó el lunes a La Habana, Cuba, desde su refugio político en Argentina para recibir una atención médica, informaron medios de prensa internacional.



Según la agencia Infobae, aún no está determinado si solo voló a La Habana para continuar su tratamiento médico o, por el contrario, en plena negociación de la deuda externa, tuvo un gesto político con el presidente argentino Alberto Fernández, para salir de ese país.



Sin embargo, de acuerdo con el reporte de la agencia RT, la salida de Morales fue confirmada horas después por Fernández, quien indicó que Morales le había comunicado esa salida con anticipación.



"Me parece que estaba con un tratamiento y tenía que viajar. Habló días atrás conmigo. Como refugiado no se le impide ir a Cuba", dijo el mandatario argentino.



El viaje de Morales coincide con la visita de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, a ese país centro americano por el tratamiento médico que realiza su hija.



Morales reside en Argentina desde el 12 de diciembre de 2019 en calidad de refugiado político, después de cumplir asilo político en México tras la renuncia a su mandato el 10 de noviembre de ese mismo año.