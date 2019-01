Evo recuerda que de niño lo molestaban por no entender quechua

“Cuando era niño fui con mi llama a Independencia. Once, doce años (de edad) caminaba con la llama, no entendía nada quechua. Aymara cerrado. Esos chicos de mi edad me molestaban en quechua. No entendía qué decían, que me insultaban”, contó el presidente Evo Morales durante un acto de entrega de obra en Potosí.

El primer mandatario del país, relató que poco a poco ya iba entendiendo lo que le decían los otros niños y trababa de responder, pero generaba más burlas por cómo pronunció una frase. “Respondía, más me molestaban”, afirmó.

En los últimos días, se desató una polémica por la presentación de certificados que acreditan hablar una lengua materna ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), uno de los requisitos para ser candidato y también funcionario público. Desde el Gobierno se sostiene que Morales es "trilingüe", porque habla aimara, castellano y quechua.

El pasado fin de semana, el presidente expresó un saludo en aimara, durante una entrevista en radio San Gabriel de El Alto, y después respondió totalmente en castellano a las preguntas que le realizaron los conductores, que alternaban el lenguaje.

"La emisora se ha fundado sobre todo para alfabetizar, para educar, para debatir los problemas de la familia aimara y la Radio San Gabriel creo que pronto cumplirá más de 60 años. A los fundadores nuestro respeto y admiración, pero también a quienes conducen los programas permanentemente", resaltó el primer mandatario.