Excomandante de la Policía niega haber filtrado audio del caso Montenegro

Luego de prestar su declaración durante más de cuatro horas en la Fiscalía de Sustancias Controladas en Santa Cruz, el excomandante General de la Policía Boliviana, Rómulo Delgado, habló con los medios y negó haber filtrado el audio que relaciona al coronel Gonzalo Medina, el capitán Fernando Moreira con el narcotraficante boliviano Pedro Montenegro Paz.

"Yo no he filtrado ese audio, yo soy una persona profesional, policía con más de 30 años de servicio en la institución policial. En mi carrera me he destacado como primero de tanda en todos los grados, he sido primero de tanda en el curso de administración de Estado Mayor, curso Comando y Alto dirección", expresó.

Delgado arribó al aeropuerto Viru Viru la mañana de este jueves y llegó hasta la Fiscalía al promediar las 09 de la mañana, donde dio su declaración en calidad de testigo ante un policía asignado al cargo, puesto que los tres fiscales a cargo se encontraban reunidos con el fiscal de Distrito, Mirael Salguero.

“Estoy viniendo voluntariamente, me he presentado en vista de que había una citación, y he declarado sobre estos temas que ya conocen”, indicó.

El audio que fue divulgado por Los Tiempos, se escucha al excoronel decir que no encuentra otra explicación a su retiro como comandante, más que una investigación que iba en curso. Dicha investigación era contra los entonces jefes policiales, Medina y Moreira, por supuestamente participar en el envío de droga desde Santa Cruz hasta Estados Unidos.

En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a Delgado de grabar ‘maliciosamente’ la conversación para luego filtrarla como un acto de venganza por la remoción del cargo como comandante nacional.