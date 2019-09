Facebook Dating, disponible ya en América Latina

La tecnología no deja de darnos sorpresas, tal como lo anunciado por Facebook este jueves, que lanzó su Facebook Dating en Estados Unidos y diversos países de América Latina. No es una app independiente sino una función pararela que no necesariamente se vincula a la cuenta existente del usuario y sólo se activa al solicitarlo.

En un comunicado, Facebook detalló que entre las posibilidades de Dating es posible integrar las publicaciones de los usuarios desde Instagram directamente en su perfil de citas y la elección de agregar seguidores a sus listas de Secret Crush, además de amigos de Facebook.

Indicaron que crearon esta función para que sea seguro, inclusivo y habilitado. La seguridad y la privacidad están a la vanguardia de este producto.

Trabajamos con expertos en estas áreas para crear protecciones en Facebook Dating desde el principio, incluida la capacidad de informar y bloquear a cualquiera; prohibir que las personas envíen fotos, enlaces, pagos o videos en mensajes; y al proporcionar fácil acceso a consejos de seguridad. Estas características y otras le dan más control y tranquilidad.