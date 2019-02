Facebook sigue a las personas que escriben ‘Jódete, Mark’

Facebook emplea sus aplicaciones en dispositivos móviles para rastrear a las personas que considera podrían poner en peligro a sus empleados, según aseguran más de una decena de antiguos integrantes de su plantilla a la cadena estadounidense CNBC.

Esta compañía agrega a la lista de vigilancia BOLO ('Be On The Lookout': 'mantenerse alerta', en inglés) por diferentes motivos no definidos, desde responder con insultos a las publicaciones de su consejero delegado, Mark Zuckerberg, hasta merodear sus instalaciones.

Así, algunos usuarios pueden quedar incluidos en la lista BOLO por escribir algo tan simple como "F --- you, Mark" (Jódete, Mark), "F --- Facebook" (Jódete Facebook) o "I'm gonna go kick your a--" (Te voy a patear el trasero), comunica un exempleado de esa empresa que trabajó con el equipo de seguridad.

Cuando la firma califica la amenaza como creíble, recopila los datos de uso de su sitio web o su 'app' sin avisar al sospechoso. Sin embargo, ha destacado que no abusa de sus facultades y respeta la confidencialidad de los usuarios.

"Nuestro equipo de seguridad física existe para mantener seguros a los empleados de Facebook", así que utiliza "medidas estándares" para "evaluar y abordar amenazas creíbles" que remite a las autoridades "si es necesario", manifestó un portavoz de Facebook en un comunicado.

Asimismo, este vocero oficial destacó que su empresa sigue "procesos rigurosos" diseñados para proteger la privacidad de las personas y "cumplir con todas las leyes de privacidad de datos y términos de servicio de Facebook", con lo cual "cualquier sugerencia" de que sus responsables de seguridad han excedido sus atribuciones "es absolutamente falsa".