Farmacéutica de EE.UU. dice tener un anticuerpo que impide al coronavirus afectar las células en un 100 %

La compañía biofarmacéutica Sorrento Therapeutics, con sede en California, EE.UU. asegura haber desarrollado un anticuerpo que puede proteger las células de la infección del coronavirus y eliminarlo del organismo en el transcurso de cuatro días.

La empresa destaca que el anticuerpo STI-1499 puede proporcionar "una inhibición del 100 %" ante el covid-19, y asegura que el tratamiento podría estar disponible meses antes de que la vacuna contra el coronavirus llegue al mercado.

"Queremos enfatizar que hay una cura. Hay una solución que funciona al 100 por ciento. Si tenemos el anticuerpo neutralizante en su cuerpo, no necesita el distanciamiento social. Es posible abrir la sociedad sin miedo", destacó Henry Ji, fundador y director general de la compañía biofarmacéutica.

Según el director, cuando el anticuerpo impide que un virus entre en una célula humana, el virus no puede sobrevivir. Si los virus no pueden entrar en la célula, no pueden replicarse. Por lo cual esto significaría que si evitamos que entre en la célula, el virus finalmente desaparecerá, es decir el cuerpo limpiara ese virus.