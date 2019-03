Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Desde tempranas horas de este miércoles, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) junto a un grupo de fiscales anticorrupción llevaron a cabo tres allanamientos en domicilios ubicados en la zona del Urubó.

Producto del operativo, se logró el arresto con fines investigativos de cuatro personas: María René Ulloa Martínez, hija del vicerrector de la Uagrm; la esposa del ex director de Marketing de Cotas, Hubert Alcides Gil Antelo; y otras dos personas, investigados por el millonario robo de $us 7,7 millones, en la cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas).

En contacto con Notivisión, Remberto Ulloa, tío y abogado de María René, informó que su defendida fue trasladada hasta dependencias de la Felcc "en calidad de testigos" para prestar su declaración informativa.

"(La Policía) allanó el domicilio y no encontraron nada. Ella no trabaja en Cotas, pero tiene un vínculo familiar con el señor Hubert Gil que es su tío político", reveló el jurista.

En los operativos se secuestraron documentos y otros elementos de convicción que servirán para la investigación del caso. Se conoció también que la Policía está tras los pasos de Widen Vaca P., prófugo de la justicia por este caso.

Por este caso que salió a la luz pública aproximadamente un mes, Xavier Grigotá Vázquez Masi, actual gerente de Economía y Finanzas; Hubert Alcides Gil Antelo, ex director de Marketing; Jesús Humberto Justiniano, ex mensajero de presidencia; y Richard William Áñez Chávez, ex encargado de ventas y demandas, fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de Palmasola.