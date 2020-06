Fernando Morientes: "Boca nos ganó por tomarse con más seriedad la final"

Un 20 de noviembre del año 2000 Boca Juniors logró quizás la hazaña más importante de su historia hasta el momento, venciendo por 2-1 al Real Madrid de Vicente del Bosque, que contaba con los mejores jugadores de esa temporada, Roberto Carlos, Figo, Raúl, Morientes, por mencionar algunos. Este último recientemente dio algunas "claves", de porque perdieron la final con el cuadro azul y oro.

“En esta parte del mundo lo más importante de la temporada es la Champions. Jugar la Intercontinental o el Mundialito de Clubes es como un premio por haber ganado la Champions, pero no es el objetivo primordial. En aquella final Boca nos sorprendió de una manera extraordinaria, porque además de tomarse el partido de una manera mucho más concienzuda, nos hicieron dos goles muy rápido y fue muy difícil de revertir”, aseguró el ex delantero

Tal como menciona Morientes, los goles llegaron iniciando el encuentro, teniendo en cuenta que al minuto 3' Martin Palermo abre el marcador y en cuestión de 3 minutos convierte por segunda ocasión, golpeando de una manera sorpresiva a todo el equipo español.

Cabe recordar, que en esa fría noche de noviembre en el estadio de Nacional de Tokio, Boca Juniors, dirigido por Carlos Bianchi formó con Óscar Córdoba; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Cristian Traverso, Aníbal Matellán; Sebastián Battaglia, Mauricio Serna, José Basualdo; Juan Román Riquelme; Marcelo Delgado, Martín Palermo. Mientras que el Real Madrid con, Iker Casillas; Geremi, Fernando Hierro, Aitor Karanka, Roberto Carlos; Claude Makelele, Iván Helguera; Luis Figo, Guti, Steve McManaman; Raúl.

Otro de los factores que destacó el ex delantero merengue fue la motivación del cuadro argentino, “Ellos tenían grandes jugadores y formaron un gran equipo, Pero si analizamos todas las características que tuvo esa final, hay que tener en cuenta que en Japón el ambiente no fue el mismo del que podría haber sido en el Bernabéu o La Bombonera. Eso juega en contra del equipo que va perdiendo, porque si hubiéramos tenido el aliento de nuestro público creo que podría haber sido distinto, más allá de que no se tratara del partido más importante para nosotros”, agregó.

Por otra parte, durante sus días en la Casa Blanca, el ex goleador surgido de Cilleros tuvo la oportunidad de disputar 4 ediciones del certamen internacional, en los que ganó 2 (ante el Vasco da Gama y el Olimpia de Paraguay) y perdió otros 2. “Hoy pongo esas medallas en un puesto privilegiado entre los trofeos. Es verdad que no son tan importantes como para los sudamericanos, porque cuando enfrenté a los brasileños, ellos tenían la misma percepción que los argentinos. Igualmente, no deja de ser un título llamativo porque se trata del campeón de América contra el campeón de Europa”, explicó.