Las imágenes no mienten y ya comparan a la hermosa mujer con los gemelos. Luego de que Ricky Martin anunció a través de redes sociales que él y su pareja Jwan Yosef se convirtieron en padres de una hermosa niña, los rumores de quién es la madre de los pequeños no se han hecho esperar.

Por dicho motivo, empezó a circular una foto de la mujer que supuestamente trajo al mundo a los herederos del intérprete.

Según los internautas, la actriz y presentadora venezolana Eglantina Zingg, es la mamá de los gemelos, pues son idénticos a la guapísima mujer.

E incluso, en varias ocasiones el puertorriqueño ha declarado que él no alquiló un vientre, pues se trató de un favor, de una mujer por la que daría la vida.

“Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo".