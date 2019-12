Fiscalía no descarta emitir una orden de aprehensión contra Torrico

Este viernes el fiscal, Marco Villa, no descartó emitir una orden de aprehensión para el asambleísta departamental de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, debido a que no justificó su inasistencia a declarar por la investigación sobre terrorismo y sedición.



"No se descarta emitir una orden de aprehensión contra Gustavo Torrico, quien no justificó su incomparecencia con el apersonamiento de manera escrita ante el Ministerio Público", dijo Villa a los medios de comunicación.



Según el fiscal, Torrico presentó un memorial que no justifica su inasistencia y se ampara en la inviolabilidad que tuviera como asambleísta.