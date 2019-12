Fisiculturista decide casarse con una muñeca

Курьёзный случай. Когда проходили в Москве паспортный контроль, был целый консилиум: пограничник совещался сначала с коллегами, затем с начальником службы - ставить штамп в билет @margo_party или не ставить ))) Потому что если не поставить, её могли не пропустить дальше, на посадку самолёта. Однако ставить его можно только людям. В общем, была дилемма. Ну а вообще относились к нам работники обоих аэропортов, пограничных служб, в самолёте - очень деликатно. #будущеенаступило #маргоживая #марго #мояпринцесса👑 #любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #болибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила

