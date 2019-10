Formalizan denuncia por desaparición de activista cruceño

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Kathia Antequera llegó hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para presentar una denuncia por la desaparición del activista cruceño Eduardo Gutiérrez Monasterio.

La esposa de uno de los representantes de la Plataforma 21F manifestó que la última vez que supo de él fue la noche del martes, a las 0:00 horas en el sexto anillo de la avenida Cristo Redentor, cuando retornaba a su casa ubicada en el octavo anillo.

"Mi esposo no está, no contesta el teléfono y nadie lo ha visto. Él estaba en la lucha del 21 de febrero hace cuatro años, no quiero pensar lo peor, lo cierto es que no aparece", afirmó ante las cámaras de Notivisión.

Pidió a la población la colaboración y brindar ayuda si saben de su paradero. Para cualquier información el número disponible es 77820667, además de los que aparecen en la papeleta de denuncia.