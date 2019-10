España España

Eva González es una mujer muy activa, esta pendiente de su trabajo todo el día, de que todo marche de la mejor manera posible y que los detalles estén siempre a pedir de boca, esto la conceptúa como un ser que no para quieto ni un solo segundo. Por el momento esta de vacaciones, pero mientras espera volver al trabajo, colabora para varias marcas y acude a cientos de eventos. Aunque tiene algo más de tiempo que cuando trabajaba en Masterchef, ya que no se mueve de Madrid, esto provoca que la presentadora no puede estar con su hijo tanto tiempo como le gustaría.

Por suerte entre ella y Cayetano Rivera pueden compaginar los horarios y hacerse cargo del pequeño para que nunca esté solo. La sevillana habla siempre con mucho orgullo de su marido. En una ocasión ya contó que las tareas en casa estaban repartidas y que el diestro es todo un padrazo. Nos ha quedado claro al ver la última fotografía del torero con Cayetano Jr en brazos.

Cayetano se dejó ver por la estación de Atocha Madrid con el pequeño durmiendo en sus brazos, tapado con una chaqueta y cargando en su brazo izquierdo con el carrito plegable. Los dos hicieron un viaje en AVE sin la presencia de la presentadora. De Madrid con destino Sevilla.

La pareja solo tiene ojos para el pequeño. Los seguidores de Eva González le piden que eche el freno. Es difícil conciliar vida familiar con profesional, sin embargo ella hace todo lo que puede aunque a veces tenga que quitarse horas de sueño y vivir situaciones estresantes. Eva González debería tomarse la vida con más calma y reducir el trabajo.

Ese estrés se está traspasando a su bonita cabellera que esta perdiendo volumen y densidad. Estas últimas semanas se ha podido ver como su pelo está más fino y quebradizo. En los laterales se le ven unas clapas y tiene una frente bastante ancha. Sus seguidores ya se han dado cuenta: "Eva González se está quedando calva", dicen en redes.