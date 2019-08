Gabriela Zegarra: 25 años de felicidad y sueños cumplidos

Están de moda las previas, y en esta ocasión no podía pasar desapercibida "La previa de Gaby". Y esta previa comenzó en No Pierdas el Dinero, el sábado pasado cuando Marquina y toda la producción del programa le prepararon un momento especial, donde recibió las felicitaciones de sus dos pequeñas, de sus amigas, de sus colegas de set, del equipo detrás de cámara y de todos aquellos que de alguna u otra manera han formado parte de su vida en estos 25 años.

Festejó con alegría, disfrutó de la torta de coco que tanto le gusta, comentó estar muy agradecida con Dios, con la vida por tanto, está orgullosa de su propio caminar, del sendero que decidió seguir, de ser profesional, de haber formado un hogar junto a Carlos Marquina, de ser mamá y de seguir con muchos sueños más por cumplir.

Y nos quedamos, de esta pequeña reseña histórica de Gaby, con una frase que nos pareció el resumen de todo lo vivido:

"Cada año aprendo algo nuevo, siento para qué es la vida y esto me hace muy feliz porque me siento realizada. Se que me faltan por hacer muchísimas cosas más, pero voy a disfrutar cada año haciendo diferentes cosas"

Emotivas palabras de Marquina dedicadas a Gaby por su cumpleaños.

Y por supuesto no podían faltar las palabras de Carlos Marquina, quien agradeció a Dios, en público, por la vida obsequiada al lado de Gabriela, por la familia formada con ella, por esa sonrisa que lo acompaña cada mañana y todos esos momentos que han pasado juntos, y le dedicó una canción de Carlos Rivera "¿Cómo pagarte?", la misma que fue interpretada por el dúo MIA...